Генштаб Турции сообщил о нейтрализации 1028 боевиков в Африне

АНКАРА, 8 фев — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы с начала операции в сирийском Африне нейтрализовали 1028 террористов, заявил турецкий генеральный штаб в четверг.
"Восьмого февраля в ходе операции "Оливковая ветвь" ликвидировано 29 членов террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ*. Число террористов, нейтрализованных с начала операции, достигло 1028", — говорится в заявлении генштаба.
Отмечается, что операция продолжается в плановом режиме.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
*Террористическая организация, запрещенная в России
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