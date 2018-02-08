Генштаб Турции сообщил о нейтрализации 1028 боевиков в Африне

Последствия обстрела турецкими военными поселения Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии. Архивное фото

Последствия обстрела турецкими военными поселения Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии. Архивное фото

АНКАРА, 8 фев — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы с начала операции в сирийском Африне нейтрализовали 1028 террористов, заявил турецкий генеральный штаб в четверг.

"Восьмого февраля в ходе операции "Оливковая ветвь" ликвидировано 29 членов террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ*. Число террористов, нейтрализованных с начала операции, достигло 1028", — говорится в заявлении генштаба.

Отмечается, что операция продолжается в плановом режиме.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России