В Минобороны оценили боевое применение Су-35 в Сирии

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 8 фев — РИА Новости. Истребитель Су-35 отлично проявил себя в Сирии, исправность самолетов была всегда выше 80%, заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"На сегодняшний день, я считаю, это один из лучших оперативно-тактических самолетов в мире, ему нет равных сегодня в воздухе. Отзывы у наших летчиков самые наилучшие по результатам сирийского конфликта. У этой машины очень большое будущее", — сказал Борисов журналистам в четверг в ходе посещения "Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина" (КнААЗ).

"Большее спасибо нашим заводчанам, они всегда откликались на наши просьбы, постоянная бригада была на Хмеймиме, поэтому исправность самолетов Су-35 в Сирии была всегда выше 80%", — заявил замглавы ведомства.

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина" (КнААЗ) — филиал компании "Сухой", входит в ОАК. Занимается серийным изготовлением Су-35, модернизацией Су-27 и работает над проектом ПАК ФА.

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