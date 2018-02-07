Около 65 россиян, находящихся у курдских ополченцев, ждут выезда из Сирии

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Около 65 российских женщин и детей, находящихся в руках курдских ополченцев, ждут вывоза из Сирии на родину, сообщил член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.
По его словам, пока нет возможности даже примерно назвать сроки вывоза.
"Наша работа была установить местонахождение, перевезти женщин и детей в безопасное место, обеспечить их лекарствами, питанием, одеждой и по возможности – и это у нас, к счастью, получается – уберечь их от физического воздействия со стороны тех, у кого они находятся в тюрьмах", — уточнил сенатор.
В среду Сабсаби доставил из Багдада в Москву и передал родной бабушке годовалую Халимат Абдуллаеву, которую после смерти отца, примкнувшего к запрещенной в России террористической организации ИГ*, и безвестной пропажи матери в Ираке удочерила арабская семья.
В начале августа 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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