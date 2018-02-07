Около 65 россиян, находящихся у курдских ополченцев, ждут выезда из Сирии

Сенатор Зияд Сабсаби во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Сирии. Архивное фото

Сенатор Зияд Сабсаби во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Около 65 российских женщин и детей, находящихся в руках курдских ополченцев, ждут вывоза из Сирии на родину, сообщил член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

"У нас около 65 граждан Российской Федерации находятся на сегодняшний день в руках курдских ополченцев. Многие из них прошли процесс идентификации — установление личности и гражданства РФ. Но мы еще ждем санкций от спецслужб РФ, чтобы мы имели право привезти их в Россию", — сказал журналистам Сабсаби.

По его словам, пока нет возможности даже примерно назвать сроки вывоза.

"Наша работа была установить местонахождение, перевезти женщин и детей в безопасное место, обеспечить их лекарствами, питанием, одеждой и по возможности – и это у нас, к счастью, получается – уберечь их от физического воздействия со стороны тех, у кого они находятся в тюрьмах", — уточнил сенатор.

В среду Сабсаби доставил из Багдада в Москву и передал родной бабушке годовалую Халимат Абдуллаеву, которую после смерти отца, примкнувшего к запрещенной в России террористической организации ИГ*, и безвестной пропажи матери в Ираке удочерила арабская семья.

В начале августа 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана. Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>