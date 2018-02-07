Африн остался без пресной воды после артобстрела Турции

Во время турецкой военной операции Оливковая ветвь против курдского анклава. Архивное фото

Во время турецкой военной операции Оливковая ветвь против курдского анклава. Архивное фото

АФРИН (Сирия), 7 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийский город Африн остался без центрального снабжения пресной воды в результате артиллерийского обстрела водоочистной станции на окраине города со стороны турецких сил, сообщил РИА Новости сотрудник станции.

"Осколками повредило оборудование в главном здании, поэтому станция обесточена и подача воды в Африн остановлена. На восстановление может потребоваться неделя или две", — сказал он.

По его словам, на территории водоочистной станции разорвалось пять снарядов, шестой упал, не разорвавшись, у главного бассейна.

Сотрудник станции отметил, что осколками одного из снарядов вывело из строя несколько пультов управления и центральный блок. Еще один снаряд нанес ущерб станции хлорирования.

Сотрудники станции рассказали РИА Новости, что ситуация ощутимо осложнит положение жителей и беженцев в городе. Однако в Африне есть несколько скважин пресной воды, которые в аварийном режиме смогу обеспечить часть потребностей города.