Деревня Шейх Хоруз в сирийском Африне перешла под контроль ВС Турции

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Деревня Шейх Хоруз в сирийском Африне перешла под контроль турецкой армии, которая выбила из нее членов курдских вооруженных формирований, передает в среду агентство Anadolu.
По данным военных источников агентства, члены курдских формирований отступили из деревни, после чего она перешла под контроль турецких военных, действующих совместно с оппозиционной "Свободной сирийской армией".
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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