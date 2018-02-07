Деревня Шейх Хоруз в сирийском Африне перешла под контроль ВС Турции

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Деревня Шейх Хоруз в сирийском Африне перешла под контроль турецкой армии, которая выбила из нее членов курдских вооруженных формирований, передает в среду агентство Anadolu.

Ранее в среду медиацентр "Сирийских демократических сил" (SDF) сообщил, что после тяжелых боев бойцы SDF освободили от протурецких боевиков деревню Шейх Хоруз.

По данным военных источников агентства, члены курдских формирований отступили из деревни, после чего она перешла под контроль турецких военных, действующих совместно с оппозиционной "Свободной сирийской армией".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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