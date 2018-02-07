СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Военные РФ, США и Иордании пытаются снять ряд вопросов по функционированию зоны деэскалации на юге Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на мастер-классе перед участниками конкурса "Лидеры России".

"Тем не менее мы эти каналы (взаимодействия РФ с США – ред.) оставляем открытыми, используем их. Кое-какая польза все-таки есть, что подтверждается договоренностью РФ, США и Иордании в отношении зоны действия деэскалации на юго-западе Сирии, которая функционирует неплохо, хотя там есть ряд вопросов, которые по линии военных мы пытаемся снять", — сказал министр.

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