Не во всех зонах деэскалации в Сирии полное затишье, заявил Лавров

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Затишье наблюдается не в каждой из зон деэскалации в Сирии, но в целом уровень насилия в стране резко снизился, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"При решающей роли российских вооруженных сил удалось уничтожить основное гнездо ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии. Сейчас мы активно участвуем в дальнейшей стабилизации ситуации, вместе с Турцией и Ираном запустили год назад астанинский процесс, который позволил создать четыре зоны деэскалации. Да, не в каждой из них сейчас наблюдается полное затишье, есть и рецидивы, поскольку остаются недобитые террористические группировки уже не игиловские, а так называемой "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ)", — сказал Лавров в ходе мастер-класса для участников конкурса "Лидеры России" в Сочи.

"Но в целом всеми признается, что после создания зон деэскалации уровень насилия резко снизился", — подчеркнул он.

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