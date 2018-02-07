СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. США не предъявляли доказательств применения правительством Сирии химоружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На днях произошла серия эпизодов, в рамках которых в Сирии было применено, по сообщениям неправительственных организаций, химическое оружие, причем без какого-либо разбирательства США сразу сказали, что виноват (президент Сирии Башар) Асад и Россия, потому что Россия ответственна за сирийское правительство, но они его называют сирийским режимом. Тут же в Совете Безопасности ООН их представительница Никки Хейли стала такие инвективы в наш адрес выдвигать безаппеляционно", — сказал Лавров в ходе мастер-класса для участников конкурса "Лидеры России" в Сочи.

"Мы просили у американцев: давайте все-таки поручим профильным структурам провести расследования, выехать на место. Ответ такой: наши данные надежные, источник раскрыть не можем, потому что этот источник тут же станет целью незаконного режима в Дамаске. Вот и весь разговор. Конечно, очень трудно такой осмысленный диалог вести в таких условиях. Но большинство стран понимают нашу позицию и не идут на поводу голословных обвинений США – будь то Сирия, будь то Иран, будь то что-то еще", — отметил глава МИД.

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