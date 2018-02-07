В Минобороны высказали озабоченность наличием ПЗРК у террористов в Сирии

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Получение террористами "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещена в РФ) переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), которые могут быть применены не только в Сирии, вызывает наибольшую озабоченность, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Однако наибольшую озабоченность, по его словам, "вызывает недавнее получение террористами "ан-Нусры"* переносных зенитно-ракетных комплексов, которые могут быть применены не только в Сирии и не только по военным самолетам".
"Министерством обороны ведется работа по установлению типов этих ПЗРК и каналов их поставки террористам", — сообщил Конашенков.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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