МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Тело летчика Романа Филипова, который был сбит в небе над Сирией и погиб в бою с террористами, доставили в Россию. Сделать это российским военным помогла турецкая разведка. Пилота Су-25 похоронят в Воронеже.
На земле, в районе населенного пункта Телль-Дебес, он вступил в неравный бой с террористами, а когда те подобрались совсем близко, подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.
Герой России
За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, президент Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России.
Последний бой
Филипов был командиром звена штурмовиков. Его ведомый, пилот второго Су-25, рассказал о бое с террористами, в котором погиб майор.
"Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: "По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!" — рассказал летчик газете "Красная звезда". По его словам, Филипов спокойно сказал: "В меня попали… Хорошо попали… Пожар правого… Тяну на юг… И левый становится… Вызывай ПСО", — добавил он.
"А дальше были крайние слова: "Уходи в облака". Конечно, я не ушел. Бросить командира — последнее дело", — сказал он.
Пилот объяснил, что облет зоны деэскалации "Идлиб" — задача привычная, но боевая. Там в районах, подконтрольных боевикам, регулярно идет беспорядочная стрельба из минометов и стрелкового вооружения. Этот вылет был боевым.
В это время он продолжал передавать на командный пункт координаты, вызывал поисково-спасательную службу. "Место приземления командира я видел, но самого боя — нет, были сумерки… Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома", — заключил ведомый.
Ответственность за сбитый самолет взяла на себя террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*, которая контролирует район, откуда запустили ракету. Позже в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли по этой территории групповой удар высокоточным оружием. Им удалось уничтожить более 30 боевиков.
Память о герое
Роман Филипов родился в 1984 году в Воронеже. Окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Прошел должности от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка. Был летчиком-асом штурмовой авиации, призером и победителем всеармейского конкурса "Авиадартс".
Во Владивостоке и Липецке прошли траурные акции в память о Филипове. В Севастополе, возле памятника авиаторам на проспекте Генерала Острякова, волонтеры выложили из горящих свечей контур Су-25.
А пользователи соцсетей пытаются увековечить подвиг героя в интернет-пространстве, распространяя хэштег "ЭтоВамЗаПацанов" – такими были последние слова летчика.
Имя для школы
Эту школу Филипов окончил в 2001 году. Учителя, которые работали в то время, вспоминают, что он хорошо учился и с детства мечтал стать пилотом.
"Хороший мальчик — светленький, ясный такой, подтянутый, аккуратный. Всегда занимался спортом… У него четверки — обществознание, геометрия, алгебра. Остальные — пятерки у него", — рассказала РИА Новости директор школы Галина Клепикова.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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