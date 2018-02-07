Акция в память о погибшем в Сирии пилоте Су-25 майоре Романе Филипове у памятника авиаторам-черноморцам в Севастополе. 5 февраля 2018

Акция в память о погибшем в Сирии пилоте Су-25 майоре Романе Филипове у памятника авиаторам-черноморцам в Севастополе. 5 февраля 2018

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Тело летчика Романа Филипова, который был сбит в небе над Сирией и погиб в бою с террористами, доставили в Россию. Сделать это российским военным помогла турецкая разведка. Пилота Су-25 похоронят в Воронеже.

Штурмовик Су-25, на котором Филипов совершал облет зоны деэскалации "Идлиб", попал под ракетный удар из ПЗРК 3 февраля. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе, успел доложить командованию об атаке, а затем катапультировался.

На земле, в районе населенного пункта Телль-Дебес, он вступил в неравный бой с террористами, а когда те подобрались совсем близко, подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

Герой России

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, президент Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России.

Последний бой

Тело майора удалось вернуть благодаря действиям российской военной разведки и турецких сил. Семья решила похоронить его в родном Воронеже. Завтра там состоится церемония погребения с отданием воинских почестей.

Филипов был командиром звена штурмовиков. Его ведомый, пилот второго Су-25, рассказал о бое с террористами, в котором погиб майор.

"Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: "По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!" — рассказал летчик газете "Красная звезда". По его словам, Филипов спокойно сказал: "В меня попали… Хорошо попали… Пожар правого… Тяну на юг… И левый становится… Вызывай ПСО", — добавил он.

"А дальше были крайние слова: "Уходи в облака". Конечно, я не ушел. Бросить командира — последнее дело", — сказал он.

Пилот объяснил, что облет зоны деэскалации "Идлиб" — задача привычная, но боевая. Там в районах, подконтрольных боевикам, регулярно идет беспорядочная стрельба из минометов и стрелкового вооружения. Этот вылет был боевым.

"Когда ПЗРК сработал по машине командира, все условности были отброшены. Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля", — рассказал летчик.

В это время он продолжал передавать на командный пункт координаты, вызывал поисково-спасательную службу. "Место приземления командира я видел, но самого боя — нет, были сумерки… Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома", — заключил ведомый.

Ответственность за сбитый самолет взяла на себя террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*, которая контролирует район, откуда запустили ракету. Позже в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли по этой территории групповой удар высокоточным оружием. Им удалось уничтожить более 30 боевиков.

Память о герое

Роман Филипов родился в 1984 году в Воронеже. Окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Прошел должности от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка. Был летчиком-асом штурмовой авиации, призером и победителем всеармейского конкурса "Авиадартс".

В нескольких российских городах уже предложили увековечить память офицера. Депутат Госдумы Дмитрий Саблин выступил с инициативой назвать именем Филипова одну из улиц в Новой Москве, а губернатор Калининградской области Антон Алиханов — улицу на острове Октябрьский в Калининграде. Такие же предложения собираются рассмотреть во Владивостоке, где Филиппов служил долгие годы, и в Липецке, где он проходил переподготовку.

Во Владивостоке и Липецке прошли траурные акции в память о Филипове. В Севастополе, возле памятника авиаторам на проспекте Генерала Острякова, волонтеры выложили из горящих свечей контур Су-25.

А пользователи соцсетей пытаются увековечить подвиг героя в интернет-пространстве, распространяя хэштег "ЭтоВамЗаПацанов" – такими были последние слова летчика.

Имя для школы

Воронежской школе №85, в которой учился Филипов, уже присвоили его имя. Позже на фасаде установят мемориальную доску.

Эту школу Филипов окончил в 2001 году. Учителя, которые работали в то время, вспоминают, что он хорошо учился и с детства мечтал стать пилотом.

"Хороший мальчик — светленький, ясный такой, подтянутый, аккуратный. Всегда занимался спортом… У него четверки — обществознание, геометрия, алгебра. Остальные — пятерки у него", — рассказала РИА Новости директор школы Галина Клепикова.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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