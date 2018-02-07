В Анкаре заявили, что не собираются восстанавливать отношения с Дамаском

АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Турецкие власти не рассматривают возможность вступления в контакт с правительством Сирии, предложения об этом нереалистичны, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
"У нас нет отношений с (сирийским) режимом и нет речи о контактах с ним. Предложение Кылычдароглу не выглядит реалистично в рамках политического перехода в Сирии. У нас нет этого на повестке дня", — заявил Калын журналистам.
Он обвинил правительство Сирии в нарушении перемирия в провинции Идлиб, объявленной странами-гарантами перемирия в Сирии – РФ, Турцией и Ираном – зоной деэскалации.
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