В Анкаре заявили, что не собираются восстанавливать отношения с Дамаском

АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Турецкие власти не рассматривают возможность вступления в контакт с правительством Сирии, предложения об этом нереалистичны, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Ранее лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу призвал власти страны незамедлительно восстановить контакты с правительством Сирии, чтобы гарантировать территориальную целостность этой страны и прекратить кровопролитие.

"У нас нет отношений с (сирийским) режимом и нет речи о контактах с ним. Предложение Кылычдароглу не выглядит реалистично в рамках политического перехода в Сирии. У нас нет этого на повестке дня", — заявил Калын журналистам.

Он обвинил правительство Сирии в нарушении перемирия в провинции Идлиб, объявленной странами-гарантами перемирия в Сирии – РФ, Турцией и Ираном – зоной деэскалации.