Иранский посол оценил сотрудничество с Россией по Сирии

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Прошедший 2017 год стал беспрецедентным с точки зрения развития отношений Москвы и Тегерана, это сотрудничество помогло в том числе почти победить терроризм в Сирии, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

"Говоря о региональном сотрудничестве между Ираном и Россией, хочу отметить, что две страны практически победили терроризм в Сирии. Мы сотрудничали в рамках астанинского формата и создали зоны деэскалации, что, конечно, было большим успехом. В прошлом году два раза наш президент приезжал в Россию, один раз (президент РФ Владимир) Путин посетил Иран, наши министры иностранных дел неоднократно встречались,… поэтому 2017 год можно назвать беспрецедентным в наших двусторонних отношениях", — сказал Санаи.

"Я должен отметить, что консультации, которые ведутся нашими странами по Сирии, являются серьезными и интенсивными", — добавил посол Ирана.

При этом он подчеркнул, что двусторонние торгово-экономические отношения "развиваются средне".

"В 2016 году товарный обмен вырос на 70%, и это не включая статью по ВТС. При этом нужно отметить, что практически все, что должна была сделать экономическая дипломатия, было сделано. Все документы, которые нужны, уже подписаны, в этой сфере было сделано все, что нужно… Я надеюсь, что реализация государственных проектов, которые уже началась, и активность частного сектора приведут к тому, что в будущем мы будем наблюдать рост", — сказал Санаи.

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