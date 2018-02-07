Посол Ирана в России положительно оценил конгресс нацдиалога Сирии

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Конгресс национального диалога Сирии стал большим шагом на пути политического урегулирования, особенно в условиях отсутствия прогресса на женевских переговорах, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Мехди Санаи.

"Хочу сказать, что конгресс сирийского национального диалога, который прошёл в Сочи, был достойным мероприятием. В нем приняли участие представители различных партий, племён, конфессий, и, по моему мнению, это большой шаг на пути политического урегулирования сирийского кризиса. И это в тех условиях, когда мы видим, что переговоры в Женеве особого движения не имеют", — сказал посол.

"Поэтому договорённости, которые были достигнуты в рамках этого конгресса, и документы, которые были утверждены, очень важны", — добавил иранский дипломат.

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура принял участие в работе конгресса.

Читайте полный текст интервью с иранским послом на сайте РИА Новости >>

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>