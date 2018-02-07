Посол Ирана в России положительно оценил конгресс нацдиалога Сирии

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Конгресс национального диалога Сирии стал большим шагом на пути политического урегулирования, особенно в условиях отсутствия прогресса на женевских переговорах, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Мехди Санаи.
"Поэтому договорённости, которые были достигнуты в рамках этого конгресса, и документы, которые были утверждены, очень важны", — добавил иранский дипломат.
Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура принял участие в работе конгресса.
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