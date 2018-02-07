Эрдоган назвал переговоры по Сирии в Астане плодотворнее встречи в Женеве

АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Переговорный процесс по сирийскому урегулированию в Астане оказался более плодотворным, чем в Женеве, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, которого цитирует газета Hurriyet.

"Несмотря на всю проделанную (в Женеве — ред.) работу, ничего конкретного не получилось. Астанинский процесс был более плодотворным с точки зрения получения результатов", — сказал Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь в Турцию после официального визита в Ватикан и Италию.

Площадка Астана принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января 2017 года. За это время был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, достигнут ряд других договоренностей, которые позволяют начать разговор о политическом урегулировании.

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