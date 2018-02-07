В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — восемь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия – четыре, Алеппо – один, Дамаск – один. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – один, Латакия – один, Хомс – один, Дамаск – пять", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена гуманитарная акция, жителям населенного пункта Мазбура провинции Алеппо доставлено 1,9 тонны продуктов питания. Всего проведено гуманитарных акций – 1747. Общий вес доставленного гуманитарного груза – 2445 тонн.

В течение суток медицинская помощь оказана 144 сирийцам. Всего медицинская помощь оказывалась – 70105 человек.

В Минобороны отметили, что в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Расм-Эс-Сахаридж провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2352.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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