Бойцы SDF освободили от протурецких боевиков деревню в Африне

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. После тяжелых боев бойцы "Сирийских демократических сил" (SDF) освободили от протурецких боевиков деревню Шейх Хоруз (Sheikh Khoruz) в сирийском районе Африн, сообщил медиацентр SDF.
Кроме того, SDF опубликовали видео с места боев с несколькими сгоревшими танками и бронетранспортерами.
По сообщению медиацентра, сейчас ведется операция по зачистке от боевиков окрестностей села, ранее захваченных у SDF.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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