Бойцы SDF освободили от протурецких боевиков деревню в Африне

Курдские силы самообороны во время демонстрации в городе Амуд против турецкого вторжения в Африн на границе Сирии и Турции. 21 января 2018

Курдские силы самообороны во время демонстрации в городе Амуд против турецкого вторжения в Африн на границе Сирии и Турции. 21 января 2018

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. После тяжелых боев бойцы "Сирийских демократических сил" (SDF) освободили от протурецких боевиков деревню Шейх Хоруз (Sheikh Khoruz) в сирийском районе Африн, сообщил медиацентр SDF.

"Операция по освобождению села началась 4 февраля и закончилась вечером 6 февраля. Убито большое количество боевиков, двое взяты в плен. Уничтожено большое количество техники, один бронетранспортер перешел в наши руки в рабочем состоянии", — сообщил медиацентр. Также, по сообщению SDF, внутри танков обнаружены документы турецких военных. Ведется подсчет убитых.

Кроме того, SDF опубликовали видео с места боев с несколькими сгоревшими танками и бронетранспортерами.

По сообщению медиацентра, сейчас ведется операция по зачистке от боевиков окрестностей села, ранее захваченных у SDF.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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