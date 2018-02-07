Встреча в Астане по САР на уровне глав МИД стран-гарантов состоится в марте

Участники заседания совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в Сирии, проходящего в Астане. Архивное фото

Участники заседания совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в Сирии, проходящего в Астане. Архивное фото

АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Встреча в Астане глав МИД стран-гарантов перемирия в Сирии — РФ, Ирана и Турции – состоится на второй неделе марта, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Встреча в Астане на министерском уровне состоится в начале второй недели марта", — заявил Чавушоглу в интервью телеканалу TGRT, добавив, что с таким предложением выступила Россия.

Он отметил, что разногласий у Турции с Россией в связи с турецкой военной операцией в сирийском Африне нет, контакты Анкары и Москвы по Сирии продолжаются. "Мы должны своевременно информировать друг друга, особенно в отношении авиаударов и событий на местах. Мы связываемся с ними в режиме реального времени или заранее", — сказал министр.

В то же время, по его словам, дипломатические контакты между Анкарой и Дамаском отсутствуют. "Но с другой стороны, мы больше всех поддерживаем территориальную целостность Сирии и не угрожаем режиму. Не думаю, что мы с ним расходимся в вопросе YPG (сил самообороны курдов). Режим думает то же, что и мы, о террористической организации YPG, которая хочет разделить Сирию", — добавил Чавушоглу.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.