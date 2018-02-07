Посольство Сирии в Москве осудило атаку на торгпредство России в Дамаске

Члены гражданской обороны и гражданские лица после авиационного налета в Дамаске, Сирия. 6 февраля 2018

Члены гражданской обороны и гражданские лица после авиационного налета в Дамаске, Сирия. 6 февраля 2018

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В посольстве Сирии в Москве после обстрела торгпредства РФ в Дамаске заявили, что решительно осуждают очередную вылазку террористов против диппредставительства РФ, сообщили РИА Новости в письменном заявлении.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, 6 февраля приблизительно в 16.00 по местному времени в здание торгового представительства Российской Федерации в Дамаске (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) в результате обстрела попала 120-миллиметровая мина. В результате никто не пострадал.

"Решительно осуждаем очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни", — говорится в сообщении.

Авторы заявления обратились к международным и региональным партнерам с призывом оценить действиям тех, кто совершает теракты против дипломатических представительств, культовых сооружений и гуманитарных миссий.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что президентский район Дамаска во вторник подвергся минометному обстрелу, мина попала в торгпредство РФ.