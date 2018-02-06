США утверждают, что Россия хочет устраниться от проблемы химатак в Сирии

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. США считают, что Россия хочет "устраниться" от проблемы применения химоружия в Сирии, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Россия хочет фактически получить возможность вето на любые результаты подобной организации. Это не имеет никакого смысла, нам нужна международная непредвзятая группа", — сказала Науэрт.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в Париже по вопросам противодействия "безнаказанному" использованию химоружия, заявил, что сирийские власти 22 января применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие".
В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.
МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.
Сообщения о новых химических атаках в Сирии стали появляться на фоне проведения целой серии международных консультаций о необходимости расследования подобных преступлений.
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