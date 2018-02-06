США утверждают, что Россия хочет устраниться от проблемы химатак в Сирии

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. США считают, что Россия хочет "устраниться" от проблемы применения химоружия в Сирии, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Российские попытки устраниться вызывают огромную обеспокоенность у правительства США и других", — сказала Наэурт. По ее словам, США намерены продвигать собственные усилия по созданию механизма подтверждения применения химоружия на основе парижской встречи в январе. Российское предложение по созданию независимого механизма США не устраивает, повторила она.

"Россия хочет фактически получить возможность вето на любые результаты подобной организации. Это не имеет никакого смысла, нам нужна международная непредвзятая группа", — сказала Науэрт.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в Париже по вопросам противодействия "безнаказанному" использованию химоружия, заявил, что сирийские власти 22 января применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие".

В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.

МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

Сообщения о новых химических атаках в Сирии стали появляться на фоне проведения целой серии международных консультаций о необходимости расследования подобных преступлений.

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