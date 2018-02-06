При обстреле боевиками центра Дамаска погибли два человека

ДАМАСК, 6 фев — РИА Новости. Террористы обстреляли из минометов квартал Баб-Тума в историческом центре Дамаска, погибли два человека и пятеро получили ранения, сообщил РИА Новости источник в полиции.

"Два человека погибли и пятеро ранены в результате попадания мины в маршрутный автобус в квартале Баб-Тума в старом Дамаске",- рассказал собеседник агентства.

По словам источника, еще несколько снарядов разорвалось у церкви девы Марии в квартале Баб-Шарки, нанеся материальный ущерб.

"Еще несколько снарядов разорвалось в квартале Джарамана (на юго-востоке Дамаска) в результате чего ранения получил один человек", — добавили в полиции.

В понедельник минометному обстрелу террористов подверглись пункты выдачи российской гуманитарной помощи в старом центре Дамаска, где погибли два человека. Также несколько мин упали в квартале Баб-Тума в результате чего погибла женщина и три человека получили ранения.

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