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Война в Сирии
Война в Сирии

Погибший в Сирии пилот Су-25 получил звание Героя России‍

19:3306.02.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЦветы в память о погибшем летчике майоре Романе Филипове у здания министерства обороны в Москве. 5 февраля 2018Цветы в память о погибшем летчике майоре Романе Филипове у здания министерства обороны в Москве. 5 февраля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему в Сирии летчику Роману Филипову звания Героя России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Цветы в память о погибшем летчике майоре Романе Филипове у здания министерства обороны РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Подвиг солдата. Памятник мужеству Романа Филипова – в сердцах людей

Офицера наградили "за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга".

Штурмовик Су-25, который пилотировал Филипов, был сбит 3 февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб". Офицер до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами, подорвав себя гранатой.

Тело майора удалось вернуть благодаря действиям российской военной разведки и турецких сил. Церемония погребения с отданием воинских почестей состоится 8 февраля в Воронеже. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь. Похороны Филипова пройдут в Воронеже.

Ответственность за сбитый самолет взяла на себя "Джебхат ан-Нусра"*. Эта террористическая организация контролирует район, откуда запустили ракету. Позднее в российском Минобороны сообщили, что в результате группового удара высокоточным оружием по этой территории, удалось уничтожить более 30 боевиков.

Настоящий подвиг
Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
"Настоящий солдат": читателей западных СМИ восхитило мужество пилота Су-25

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что Филипов, безусловно, заслуживает этого звания.

"В Сирии он выполнял фактически миротворческую миссию. Подорвав себя гранатой, Роман Филипов совершил настоящий подвиг", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, погибая, пилот думал о том, что мирные люди, в том числе в Сирии, должны спать спокойно.

"Ценой своей жизни наш майор доказал всем, что российские Вооруженные силы живы, как бы кто на Западе ни хотел нас похоронить. Наши ребята доказывают всему миру, что ситуация под контролем, в том числе и в Сирии", — сказал Гусев.

Русские не сдаются
Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Сослуживец летчика Филипова рассказал о последней встрече с ним

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов отметил, в свою очередь, что это не первый случай героического поведения российских военных в подобных условиях.

"Русские в плен не сдаются — это доказали наши солдаты и офицеры. Они не в первый раз подрывают себя гранатами, не в первый раз идут на боевые задания, подвергая себя риску", — сказал он в эфире радио Sputnik.

Глазунов добавил, что российские военные способны погибать как настоящие герои, "верные своему воинскому долгу и присяге ". Он также подчеркнул, что российские военные показывают в Сирии, что они одни из лучших в мире и что они могут выполнять боевые задания в любой части мира.

* Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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