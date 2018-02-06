"Врачи без границ" хотят получить доступ для работы в Дамаске

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Организация "Врачи без границ" (MSF, фр. Médecins sans frontières) хочет получить доступ для своих сотрудников для работы в Дамаске, заявила на пресс-конференции в Москве представитель MSF Корин Грант.

"Врачи без границ" — неправительственная международной организация, которая оказывает медицинскую помощь пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и стихийных бедствий.

"MSF работает в Сирии с начала конфликта… Мы пытаемся также получить доступ к столице Дамаску и приграничной территории с Ираком", — сказала Грант. Она отметила, что в Сирии MSF несколько раз пыталась общаться с местными властями по этому поводу.

Как сообщила Грант, ранее организация была вынуждена свернуть свое присутствие в Алеппо.

Другой представитель MSF Никола Фламиньи сообщил журналистам, что "Врачи без границ" в настоящий момент находятся на этапе переговоров с сирийскими властями.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.