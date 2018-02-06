Сослуживец летчика Филипова рассказал о последней встрече с ним

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сослуживцы погибшего 3 февраля в сирийском Идлибе летчика ВКС РФ Романа Филипова с горечью восприняли новость о его кончине, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" один из его однополчан Денис Хижняк.

"Я его после Нового года видел еще, потом он отправился в командировку и улетел. Когда мы узнали, печаль вообще, вообще, когда я узнал, слезы накатились, конечно, тяжело", — сказал он.

В Минобороны РФ сообщили, что 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Подчеркивалось, что летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Отмечалось, что Филипов, приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков.

Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. Майор Филипов посмертно представлен к званию Героя России. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

Во вторник Минобороны сообщило, что тело Филипова доставлено в Россию. По данным военного ведомства, церемония погребения с отданием воинских почестей по желанию семьи российского летчика состоится 8 февраля в Воронеже.

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