Сослуживец летчика Филипова рассказал о последней встрече с ним

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сослуживцы погибшего 3 февраля в сирийском Идлибе летчика ВКС РФ Романа Филипова с горечью восприняли новость о его кончине, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" один из его однополчан Денис Хижняк.
В Минобороны РФ сообщили, что 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Подчеркивалось, что летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.
Отмечалось, что Филипов, приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков.
Во вторник Минобороны сообщило, что тело Филипова доставлено в Россию. По данным военного ведомства, церемония погребения с отданием воинских почестей по желанию семьи российского летчика состоится 8 февраля в Воронеже.
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