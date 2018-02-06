МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Платформа "Москва" сирийской оппозиции осуждает кампании в СМИ по ситуации в Африне и Идлибе, направленные против России, сообщила платформа на портале Kassioun партии своего руководителя Кадри Джамиля.

Как заявляет платформа, "медиакампании, обвиняющие Россию, полностью основаны на сомнительных материалах в СМИ". Она также считает, что СМИ значительно преувеличивают угрозу в Идлибе и Африне.

Платформа утверждает, что сообщения в СМИ были подготовлены в том числе при участии "пресс-службы Сирийской комиссии по переговорам, которая превысила свои полномочия, когда опубликовала сообщение об Идлибе и Гуте", к которому платформа не причастна.

По данным платформы, эти кампании проигнорировали неудачу Турции действовать в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Астане по Идлибу, а также выполнить обязательства по борьбе с "Джебхат ан-Нусрой"*. Кроме того, они "полностью проигнорировали любые ссылки на "Джебхат ан-Нусру"* в качестве главной цели ударов России".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Групповой удар ВС РФ по боевикам "Джебхат ан-Нусра*" в Идлибе

Также платформа "Москва" сирийской оппозиции отмечает отсутствие "серьезного осуждения продолжающейся агрессии Турции в отношении Африна и других районов Сирии", а также "попытки возродить обсуждение вопроса о сирийском химическом оружии".

"Мы… также подчеркиваем, что эти кампании в СМИ направлены на то, чтобы попытаться минимизировать положительные результаты конгресса в Сочи. Вашингтон находится в центре этих кампаний, которые стремятся к дальнейшему подрыву женевского процесса, чтобы достичь простой цели: позволить войне продолжаться", — заявляет платформа. Платформа также утверждает, что "эти попытки не сработают".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в Париже по вопросам противодействия "безнаказанному" использованию химоружия, заявил, что сирийские власти 22 января якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие".

В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.

МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

Сообщения о новых химических атаках в Сирии стали появляться на фоне проведения целой серии международных консультаций о необходимости расследования подобных преступлений.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.

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