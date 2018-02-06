МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Платформа "Москва" сирийской оппозиции осуждает кампании в СМИ по ситуации в Африне и Идлибе, направленные против России, сообщила платформа на портале Kassioun партии своего руководителя Кадри Джамиля.
Платформа утверждает, что сообщения в СМИ были подготовлены в том числе при участии "пресс-службы Сирийской комиссии по переговорам, которая превысила свои полномочия, когда опубликовала сообщение об Идлибе и Гуте", к которому платформа не причастна.
По данным платформы, эти кампании проигнорировали неудачу Турции действовать в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Астане по Идлибу, а также выполнить обязательства по борьбе с "Джебхат ан-Нусрой"*. Кроме того, они "полностью проигнорировали любые ссылки на "Джебхат ан-Нусру"* в качестве главной цели ударов России".
Также платформа "Москва" сирийской оппозиции отмечает отсутствие "серьезного осуждения продолжающейся агрессии Турции в отношении Африна и других районов Сирии", а также "попытки возродить обсуждение вопроса о сирийском химическом оружии".
"Мы… также подчеркиваем, что эти кампании в СМИ направлены на то, чтобы попытаться минимизировать положительные результаты конгресса в Сочи. Вашингтон находится в центре этих кампаний, которые стремятся к дальнейшему подрыву женевского процесса, чтобы достичь простой цели: позволить войне продолжаться", — заявляет платформа. Платформа также утверждает, что "эти попытки не сработают".
В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.
МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.
Сообщения о новых химических атаках в Сирии стали появляться на фоне проведения целой серии международных консультаций о необходимости расследования подобных преступлений.
* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.
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