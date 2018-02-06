ООН призвала к прекращению огня в Сирии на месяц для доставки гумпомощи

ЖЕНЕВА, 6 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Гуманитарные организации ООН призывают к немедленному прекращению боевых действий в Сирии сроком на один месяц, для доставки помощи нуждающимся и эвакуации раненых, говорится в совместном заявлении гуманитарного координатора ООН Али аль-Заатари и представителей агентств в Сирии.
Гуманитарные агентства также предупреждают об ужасающих последствиях нынешнего гуманитарного кризиса в различных частях страны, в том числе в Африне, в провинции аль-Хасака, в Восточной Гуте, в Идлибе, Ракке и на юге страны в лагере аль Рукбан.
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