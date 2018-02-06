В Идлибе при минометном обстреле погиб турецкий военный

АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. Один турецкий военный погиб, еще пятеро военных и один гражданский получили ранения при минометном и ракетном обстреле наблюдательного пункта в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, сообщил во вторник генштаб ВС Турции.

Накануне генштаб Турции сообщил, что турецкие военные создают в сирийской провинции Идлиб 4-й наблюдательный пункт в рамках зоны деэскалации.

"Пятого февраля в результате минометного и ракетного обстрела со стороны террористов наблюдательного пункта, сооружение которого ведется в Идлибе, один наш боевой товарищ погиб, пятеро получили легкие ранения. Ранен также один сотрудник гражданского персонала", — сообщило турецкое военного ведомство.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит в том числе часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.

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