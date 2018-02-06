СМИ: турецкий танк Leopard могли уничтожить советской ракетой 70-х годов

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Курдские вооруженные формирования могли использовать противотанковый ракетный комплекс "Конкурс" для уничтожения танка турецкой армии Leopard. Об этом пишет газета Hürriyet Daily News со ссылкой на источники в Минобороны Турции.

Издание отмечает, что речь идет о ПТУР 9М113 "Конкурс", которая была разработана в Советском союзе в начале 70-х годов. Ракеты поставлялись в более чем 30 стран, в том числе в Сирию, Ирак и Иран. Дальность стрельбы комплекса достигает четырех километров, бронепробиваемость составляет 250 миллиметров.

Ранее генштаб Турции сообщил, что в субботу в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне был подбит танк, в результате чего погибли пятеро турецких военных.

Позднее представители отрядов женской самообороны Курдистана опубликовали видео уничтожения танка.

В конце января Анкара объявила о начале операции против формирований курдов. Дамаск решительно осудил действия Турции, отметив, что Африн является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

На вооружении турецкой армии стоят танки Leoprad 2A4 немецкого производства. Данная модификация танка выпускалась с 1985 по 1987 годы.