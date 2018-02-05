Министр нефти Сирии встретился с представителями российских компаний

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем встретился в Москве с представителями российских компаний и отметил, что Дамаск стремится развить экономические отношения с Россией, сообщило сирийское официальное агентство SANA.

По информации агентства, встреча состоялась в понедельник. На ней вместе с Ганемом присутствовала сирийская делегация и посол САР в Москве Рияд Хаддад.

"Мы хотим нарастить наши экономические отношения до существующего уровня политических и военных отношений между странами", — приводит агентство слова Ганема. Министр отметил, что российские компании не прекращали свою работу в Сирии во время войны, и результаты сотрудничества были плодотворными.

По данным агентства, представители российских компаний выразили готовность продолжить сотрудничество и закрепить совместные проекты в энергетической дорожной карте, включающей сектор геологоразведки, восстановление и развитие месторождений нефти, газа и фосфатов, а также обрабатывающий сектор, обучение сотрудников и совместные исследования.

Россия и Сирия 31 января подписали дорожную карту сотрудничества в сфере энергетики в 2018 году и на последующий период, которая включает сотрудничество в области электроэнергетики. Дорожная карта предусматривает поэтапную реализацию стратегически важных проектов по восстановлению, модернизации, а также строительству новых энергообъектов на территории Сирии, отмечало российское Минэнерго.

Как пояснял журналистам первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер, обсуждается реконструкция четырех тепловых электростанций в Сирии, участием в проекте может принять компания "Технопромэкспорт", входящая в госкорпорацию "Ростех".