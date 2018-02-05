При обстреле боевиками пригорода Дамаска погиб один человек, девять ранены

ДАМАСК, 5 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики обстреляли жилой квартал поселения Хараста в восточном пригороде Дамаска, один человек погиб и девять ранены, сообщил РИА Новости источник в полиции города.

"Да, один человек погиб и девять ранены в результате ракетного обстрела квартала города Харасата", — рассказали в полиции.

По словам источника, мина разорвалась близ госпиталя МВД в Харасте.

Ранее боевики подвергли минометному обстрелу квартал Баб-Тума в историческом центре Дамаска, в результате чего погибла женщина и три мирных жителя получили осколочные ранения.