При обстреле боевиками пригорода Дамаска погиб один человек, девять ранены

ДАМАСК, 5 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики обстреляли жилой квартал поселения Хараста в восточном пригороде Дамаска, один человек погиб и девять ранены, сообщил РИА Новости источник в полиции города.
По словам источника, мина разорвалась близ госпиталя МВД в Харасте.
Ранее боевики подвергли минометному обстрелу квартал Баб-Тума в историческом центре Дамаска, в результате чего погибла женщина и три мирных жителя получили осколочные ранения.
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