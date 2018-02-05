БЕРЛИН, 5 фев – РИА Новости. В Берлине очень озабочены сообщениями об очередном использовании химоружия в Сирии, однако у ФРГ нет своей информации по этому поводу, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Мы очень озабочены сообщениями об очередном использовании химического оружия. Но у нас нет собственной информации по этому поводу", — сказал он.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийские власти в понедельник якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. Ранее в госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие". В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.

МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.