В Кремле обеспокоены, что в Сирии террористы получили доступ к ПЗРК

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия крайне обеспокоена наличием ПЗРК у террористов, но призывает к осторожности в заявлениях об их происхождении, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В министерстве обороны РФ заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Позднее в Минобороны сообщили, что более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре"*, откуда была запущена ракета по российскому Су-25.

Ранее сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов заявил РИА Новости, что ПЗРК, из которого был сбит в субботу в Сирии российский самолёт Су-25, мог попасть к боевикам через контрабандные продажи с военного склада в Калиновке Винницкой области Украины, где в сентябре произошёл сильнейший пожар.

"Я бы не стал никак комментировать Морозова. Безусловно, не обладая точной информацией откуда и каким образом этот ПЗРК, а также многие другие, которые есть у террористов, попадают на территорию Сирии, делать какие-то заявления, безусловно, нужно весьма осторожно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле мнение сенатора о том, что ПЗРК мог попасть в Сирию с территории Украины.

"Но, безусловным является один факт — это крайняя обеспокоенность тем, что в руках террористов находятся переносные зенитно-ракетные комплексы. Это огромная опасность для всех государств", — добавил он.

*Террористическая организация, запрещена в России

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