ВС Турции сообщили о ликвидации 947 боевиков с начала операции в Африне

АНКАРА, 5 фев — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы (ВС) с начала операции в сирийском Африне ликвидировали 947 террористов, заявил турецкий генеральный штаб в понедельник.
Ранее генштаб ВС Турции сообщил о потерях турецкой армии в ходе операции, которые составили 15 человек убитыми и 62 ранеными.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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