Рябков: состав сирийской конституционной комиссии в общих чертах определен

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Состав сирийской конституционной комиссии в общих чертах определен, сообщил в интервью газете "Известия" замглавы российского МИД Сергей Рябков.

В Сочи 30 января прошел Сирийский национальный диалог, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Россия, Иран и Турция предложили по 50 кандидатов в состав комиссии, из которых спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура выберет в общей сложности 45-50 человек,

"Сейчас вопросы конституционного характера вновь передаются в Женеву. Состав соответствующего комитета в общих чертах определен. Он будет дорабатываться", — заявил Рябков, говоря о Сирии.

Он добавил, что Россия не прекращает общение с США по сирийскому урегулированию.

"Мы контакты не прерываем, по Сирии общение с американцами идет весьма интенсивно. Продолжим дальше настойчиво разъяснять им суть того, что происходит. И будем стараться вывести их на более конструктивное взаимодействие в соответствии с базовыми документами. Такими как резолюция СБ ООН 2254, совместное российско-американское заявление по Сирии, которое было принято президентами наших стран в Дананге", — сказал Рябков.