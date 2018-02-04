Де Мистура отметил важность подписания конституции Сирии всеми сторонами

ХАБАРОВСК, 4 фев — РИА Новости. Все стороны конфликта в Сирии должны договориться и подписать конституцию, это поможет избежать ошибок, допущенных ранее в Ираке, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в программе "Итоги недели" на телеканале НТВ в воскресенье.

"Да, халифат разгромлен, но мы должны учесть опыт Ирака и Афганистана, мы ведь прекрасно понимаем, что там произошло. Там после свержения режима большая часть населения осталась "за бортом", с ней никто не стал разговаривать и договариваться. В результате многие ушли в ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ), поэтому и нужна конституция и выборы для всех. Нам нужно избежать ошибок, сделанных в Ираке, ошибок, которые привели к рождению ИГИЛ*", — сказал де Мистура.

По его мнению, люди, которые привезли ИГ* в Афганистан из Сирии, могут отправить тех же боевиков и в любую другую страну. "Вопрос с ИГИЛ* нужно решать военным путем – это не те люди, с которыми можно договариваться. Когда в Ираке показалось, что "Аль-Каиду" (запрещена в РФ) победили, это было ошибкой, ведь те, чье мнение не стали слушать в оккупированном Ираке, услышали другие голоса. И это был ИГИЛ*, поэтому так важно включить всех сирийцев в процесс примирения и создания конституции", — подчеркнул спецпосланник.

Он отметил, что если то, что было озвучено (в ходе конгресса сирийского национального диалога в Сочи), претворить ООН в Женеве, многие игроки "сами отвалятся".

"Если мы под эгидой ООН сможем навести там порядок в этом хаосе, мы найдем решение", — сказал он.

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп.

*Террористическая организация, запрещена в России

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