Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена гуманитарная акция в населенном пункте Мутбин провинции Дераа, местному населению передано 2,1 тонны продовольствия. В течение суток медицинскую помощь получили 139 человек.
В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2346.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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