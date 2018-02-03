Фонд Ахмата Кадырова направил в Сирию груз с товарами первой необходимости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова направил в Сирию гуманитарный груз с товарами первой необходимости, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Груз с товарами первой необходимости отправлен в города Алеппо, Дамаск, Латакию и недавно освобождённый Дейр-эз-зор. Начали бурение колодцев для питьевой воды в наиболее остро нуждающихся районах. По заказу РОФ одна из фабрик начала производство 20 тысяч тёплых одеял для взрослых и детей. Особенно важной частью акции является программа оперирования тяжело раненных детей и взрослых. Она рассчитана на 100 человек", — написал он в соцсети "Вконтакте".

Кадыров также сообщил, что фонд начал обеспечивать продуктами питания строителей, занятых восстановлением мечети в Алеппо. Кроме того, заработала пекарня, которая сейчас выпускает две тонны хлеба, а с первого сентября будет способна производить 50 тонн.

"В месяц Рамадан фонд ежедневно обеспечит продуктами для ифтара 50 тысяч человек, а на Курбан-Байрам десять тысяч семей получат возможность совершить жертвоприношение", — добавил он.