Фонд Ахмата Кадырова направил в Сирию груз с товарами первой необходимости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова направил в Сирию гуманитарный груз с товарами первой необходимости, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров также сообщил, что фонд начал обеспечивать продуктами питания строителей, занятых восстановлением мечети в Алеппо. Кроме того, заработала пекарня, которая сейчас выпускает две тонны хлеба, а с первого сентября будет способна производить 50 тонн.
"В месяц Рамадан фонд ежедневно обеспечит продуктами для ифтара 50 тысяч человек, а на Курбан-Байрам десять тысяч семей получат возможность совершить жертвоприношение", — добавил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>