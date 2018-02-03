Российские религиозные общины проведут акцию помощи жителям Сирии

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Представители религиозных общин России с 3 по 9 февраля проведут в Сирии и Ливане беспрецедентную по масштабам гуманитарную акцию, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
Основная часть акции, как уточнил Игумнов, пройдет в Дамаске и в местах локального проживания сирийских беженцев в долине Бекаа в Ливане. Кроме того, российская делегация посетит Бейрут. При этом миссия, подчеркнул Игумнов, пройдет при непосредственном участии лидеров основных христианских и мусульманских общин Сирии и Ливана.
"Там будет распределена беспрецедентная по объему партия помощи. Цифры, наверное, будут озвучены уже после акции, либо в ее ходе. Но это будет очень крупный объем, которого не было до сих пор. Такого не было, это самая крупная акция", — подчеркнул Игумнов.
Он напомнил, что рабочая группа была создана в апреле прошлого года по инициативе Русской православной церкви и уже успешно реализовала две акции по сбору и передаче гуманитарной помощи в Сирию: в июне и августе 2017 года соответствующий груз был доставлен на север страны в только что освобожденный Алеппо, в Латакию, в Эль-Камышлы (причем, по словам Игумнова, впервые) и в район Хомса. В партии гумпомощи входили несколько тонн продуктов питания и медикаментов.
"После этих успешно проведенных акций началась работа по созданию межрелигиозного фонда, который являлся бы инструментом в такой деятельности религиозных общин России. Этот фонд успешно работает, были собраны средства, достаточные для проведения следующей акции", — пояснил он.
В состав делегации, помимо возглавляющего рабочую группу Игумнова, входят референт управления президента РФ по внутренней политике Сергей Мельников, референт, начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ — пятидесятников) Сергей Ряховский, викарий главы Новонахичеваньской епархии Армянской апостольской церкви архимандрит Погос Варданян, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, имам-мухтасиб Тюменской области Ильдар Зиганшин, первый зампредседателя Духовного управления мусульман Дагестана Ахмад Кахаев, руководитель московского отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Байдаков, а также другие представители конфессий, общественных организаций и российских СМИ.
В состав межрелигиозной рабочей группы входят представители основных христианских и мусульманских общин России: Русской православной церкви, Армянской апостольской церкви, Римско-католической церкви, протестантских общин, Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), Духовного собрания мусульман РФ, Духовного управления мусульман Дагестана и некоторых общественных организаций, в том числе Императорского православного палестинского общества (ИППО).
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