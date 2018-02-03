Российские религиозные общины проведут акцию помощи жителям Сирии

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Представители религиозных общин России с 3 по 9 февраля проведут в Сирии и Ливане беспрецедентную по масштабам гуманитарную акцию, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

Партию гумпомощи доставит в Сирию и Ливан делегация межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.

Основная часть акции, как уточнил Игумнов, пройдет в Дамаске и в местах локального проживания сирийских беженцев в долине Бекаа в Ливане. Кроме того, российская делегация посетит Бейрут. При этом миссия, подчеркнул Игумнов, пройдет при непосредственном участии лидеров основных христианских и мусульманских общин Сирии и Ливана.

"Там будет распределена беспрецедентная по объему партия помощи. Цифры, наверное, будут озвучены уже после акции, либо в ее ходе. Но это будет очень крупный объем, которого не было до сих пор. Такого не было, это самая крупная акция", — подчеркнул Игумнов.

Он напомнил, что рабочая группа была создана в апреле прошлого года по инициативе Русской православной церкви и уже успешно реализовала две акции по сбору и передаче гуманитарной помощи в Сирию: в июне и августе 2017 года соответствующий груз был доставлен на север страны в только что освобожденный Алеппо, в Латакию, в Эль-Камышлы (причем, по словам Игумнова, впервые) и в район Хомса. В партии гумпомощи входили несколько тонн продуктов питания и медикаментов.

"После этих успешно проведенных акций началась работа по созданию межрелигиозного фонда, который являлся бы инструментом в такой деятельности религиозных общин России. Этот фонд успешно работает, были собраны средства, достаточные для проведения следующей акции", — пояснил он.

Данная гуманитарная акция, по его словам, показывает, насколько тесно сотрудничество религиозных общин России "в деле помощи нашим братьям". Собственно, это взаимодействие, подчеркнул он, "отражает стремление всего нашего народа откликаться на чужую беду".

В состав делегации, помимо возглавляющего рабочую группу Игумнова, входят референт управления президента РФ по внутренней политике Сергей Мельников, референт, начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ — пятидесятников) Сергей Ряховский, викарий главы Новонахичеваньской епархии Армянской апостольской церкви архимандрит Погос Варданян, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, имам-мухтасиб Тюменской области Ильдар Зиганшин, первый зампредседателя Духовного управления мусульман Дагестана Ахмад Кахаев, руководитель московского отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Байдаков, а также другие представители конфессий, общественных организаций и российских СМИ.

В состав межрелигиозной рабочей группы входят представители основных христианских и мусульманских общин России: Русской православной церкви, Армянской апостольской церкви, Римско-католической церкви, протестантских общин, Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), Духовного собрания мусульман РФ, Духовного управления мусульман Дагестана и некоторых общественных организаций, в том числе Императорского православного палестинского общества (ИППО).