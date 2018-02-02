ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. После проведения конгресса сирийского национального диалога в Сочи процесс по урегулированию в Сирии достиг важного этапа, заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Много было написано и сказано про Сочи. Я хотел бы сказать, почему, на мой взгляд, мы находимся на важном этапе в мирном процессе", — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте ООН.

По его словам, присутствие ООН на конгрессе в Сочи, который прошел 30 января, было основано на общем понимании между организацией и РФ по поводу характера и итогов встречи, а также ее вклада в Женевский процесс.

Гутерреш также выразил "признательность главе МИД РФ Сергею Лаврову и Российской Федерации за сотрудничество с ООН".

"Итогом конгресса стало заявление, которое полностью соответствует этому взаимопониманию", — сказал он.

Глава ООН выделил три "основных пункта" в итоговом заявлении конгресса. Прежде всего, он обратил внимание на то, что в нем подчеркивается позиция по построению сирийского государства для всех сирийцев. Кроме того, глава всемирной организации подчеркнул идею создания конституционного комитета под эгидой ООН и в рамках резолюции Совета Безопасности ООН 2254.

"В третьих, конгресс дал понять, что окончательное соглашение по мандату, условиям, полномочиям, правилам и выбору критериев для создания конституционного комитета должно быть достигнуто в рамках переговоров в Женеве под эгидой ООН", — сказал Гутерреш.

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