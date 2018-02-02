В Африне ранили корреспондента турецкого агентства Anadolu

АНКАРА, 2 фев — РИА Новости. Корреспондент турецкого агентства Anadolu Сарп Озер, освещавший операцию ВС Турции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне, получил ранение при подготовке очередного репортажа, об этом сообщило само агентство в пятницу.

Отмечается, что вблизи места, где находился Озер, разорвался минометный снаряд. Журналист получил ранения в руку и ногу. Раненый был доставлен в государственную больницу района Кырыкхан провинции Хатай на юге Турции, его состояние стабильное.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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