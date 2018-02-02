В сирийской оппозиции не видят помех для работы конституционной комиссии

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Нет никаких препятствий для того, чтобы конституционная комиссия по Сирии была создана и начала работу, заявил глава московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

В Сочи 30 января прошел конгресс сирийского национального диалога, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп.

"Результаты конференции в Сочи… — то, что Россия уполномочила (спецпосланника ООН по Сирии Стаффана) де Мистуру создать комиссию по реформированию конституции. Поэтому я не считаю, что есть какие-то препятствия сегодня, чтобы комиссия была создана и начала свою работу", — сказал Джамиль на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Мы войдем в состав комиссии по конституционной реформе… Этот процесс может начаться с поправок конституции, а закончится изменением всей конституции. Это вопрос переговоров. Надо исходить не из политических соображений, а из необходимости работы", — добавил он.

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