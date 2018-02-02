Российские и норвежские военные обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ситуацию в Сирии, шаги по снижению напряженности и развитие двусторонних мер доверия обсудили в Минобороны России в ходе российско-норвежские консультаций, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
Отмечается, что стороны также обменялись мнениями по текущему состоянию военных контактов России с Норвегией. Сообщается, что встреча прошла в конструктивном ключе, достигнута договоренность о продолжении контактов.
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