Российские и норвежские военные обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ситуацию в Сирии, шаги по снижению напряженности и развитие двусторонних мер доверия обсудили в Минобороны России в ходе российско-норвежские консультаций, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Второго февраля в Минобороны России состоялись российско-норвежские консультации. Повестка дня встречи включала обсуждение актуальных проблем региональной и международной безопасности, ситуацию в Сирии, а также возможные шаги по снижению напряженности, развитию двусторонних мер доверия и предотвращению инцидентов в связи с военной деятельностью", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обменялись мнениями по текущему состоянию военных контактов России с Норвегией. Сообщается, что встреча прошла в конструктивном ключе, достигнута договоренность о продолжении контактов.

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