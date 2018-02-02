В сирийской оппозиции заявили, что стране нужен двухпалатный парламент

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Московская платформа сирийской оппозиции считает, что Сирии необходим двухпалатный парламент и реформа закона о выборах, заявил лидер платформы Кадри Джамиль.

"Мы в московской платформе считаем, что надо полностью реформировать закон о выборах. Мы также считаем, что парламент должен быть двухпалатным — помимо Народного совета должна существовать ещё и Палата старейшин. Должны быть местные органы власти, которые имели бы законодательные и исполнительные полномочия", — сказал Джамиль на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Мы хотим изменений в политической структуре общества, нужно сделать так, чтобы народ принимал участие в деятельности органов власти, нам нужен пересмотр баланса ответственности и полномочий", — добавил он.

По его словам, действующая конституция Сирии полномочия между центром и регионами не разграничивает.

"Нужно решать вопрос о децентрализации. Все эти вопросы должны быть отражены в конституции", — заключил Джамиль.

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура принял участие в работе конгресса.

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