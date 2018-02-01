ООН возобновила поставки гумпомощи из Турции в Сирию

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. ООН возобновила прерванные 20 января из-за ситуации в Африне поставки гумпомощи в Сирию из Турции, заявил в четверг официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

"В среду ООН возобновила поставки гуманитарной помощи из Турции в Сирию. Это были 25 грузовиков с продовольствием и медикаментами. Это первая поставка после решения ООН временно приостановить их по соображениям безопасности", — сказал Дюжаррик на брифинге.

По его словам, "еще 15 грузовиков доставили помощь в четверг".

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