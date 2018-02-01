Число жертв ракетного обстрела одного из кварталов Дамаска возросло до семи

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото

БЕЙРУТ, 1 фев — РИА Новости. Число жертв ракетного обстрела террористами квартала Ишъ-аль-Вурур в Дамаске возросло до семи, 13 человек получили ранения, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в полиции.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела погибли три мирных жителя.

Боевики, засевшие в поселениях Хараста, Джобар и Дума в восточном пригороде, который входит в зону деэскалации, нарушая договоренности о прекращении огня, продолжают регулярно обстреливать исторический центр сирийской столицы и жилые кварталы на окраине.

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