В Дамаске боевики обстреляли ракетами квартал

БЕЙРУТ, 1 фев — РИА Новости. Боевики подвергли ракетному обстрелу квартал Ишъ-аль-Вуруд в Дамаске, погибли три человека, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в полиции.

"Три человека погибли и несколько получили ранения в результате ракетного обстрела вооруженных группировок квартала Ишъ-аль-Вуруд в Дамаске", — сказали в полиции.

Боевики, засевшие в поселении Хараста, Джобар и Дума в восточном пригороде, нарушая договоренности о прекращении огня, продолжают регулярно обстреливать исторический центр сирийской столицы и жилые кварталы на окраине.

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