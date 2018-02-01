Дамаск приветствует результаты конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Власти Сирии приветствуют результаты конгресса сирийского национального диалога в Сочи и считают, что он доказал возможность политического процесса в стране без внешнего вмешательства, сообщает государственное информагентство SANA со ссылкой на источник в МИД страны.

"Сирийская Арабская Республика приветствует результаты проведенного в Сочи 30 января конгресса сирийского диалога, доказавшего, что политический процесс в Сирии может начаться и проходить только под сирийским руководством и без какого-либо внешнего вмешательства", — сообщил источник.

Сирийский национальный диалог прошел в Сочи 29-30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве и будет заниматься внесением поправок в уже существующую конституцию Сирии. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны — это, в частности, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп.

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