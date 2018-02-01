Источник рассказал, как Анкара поддерживает связь с Дамаском

АНКАРА, 1 фев — РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара поддерживает связь с Дамаском через РФ и Иран, непосредственных контактов с сирийским правительством нет, заявил РИА Новости в четверг высокопоставленный источник в турецком МИД.

"С Россией у нас идут конструктивные контакты, мы договариваемся по Идлибу и по другим моментам, сейчас мы провели успешно конгресс по нацдиалогу Сирии в Сочи. Мы верим, что Россия тоже хочет достичь мира в Сирии. И у нас, и у них есть желание предпринимать усилия и на дипломатическом уровне, и "в поле". Поэтому мы успешно работаем. С сирийским режимом у нас нет непосредственных контактов, мы поддерживаем с ним связь через РФ и Иран", — сказал собеседник агентства.

По его словам, число нарушений перемирия в Сирии существенно сократилось. "Но некоторые провокации бывают. Это не всегда зависит от режима. Думаю, всем выгодно, чтобы в Сирии прекратились боевые действия и скорее наступил мир", — добавил он.

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