Франция призвала Россию и Иран обеспечить гуманитарный доступ в Сирию

ПАРИЖ, 1 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Россия и Иран как гаранты астанинского процесса должны повлиять на прекращение бомбардировок и обеспечение полного гуманитарного доступа в Сирии, заявила в ходе брифинга представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль.

"Франция осуждает бомбардировки, мишенью которых 29 января стала больница "Врачей без границ" и рынок в городе Саракеб, а 30 января — рынок в городе Эриха. Эти атаки стоили жизни многих гражданских лиц и привели к разрушению больницы", — сказала фон дер Мюль.

Она отметила, что эти атаки, "как и те, что ежедневно осуществляются в Восточной Гуте, являются недопустимыми".

"Необходимо, чтобы Россия и Иран, гаранты астанинского процесса и сторонники режима Дамаска, приняли меры для прекращения бомбардировок и для того, чтобы был обеспечен полный и безопасный гуманитарный доступ к тем людям, которые в нем нуждаются", — сказала представитель МИД.

Кроме этого в МИД Франции выразили озабоченность в связи с турецкой операцией в Африне. "Это вмешательство, если оно может быть оправдано законной озабоченностью Турции вопросами безопасности, не должно привести к ухудшению гуманитарной ситуации сирийского народа", — заявляют дипломаты.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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