ЖЕНЕВА, 1 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН призывает РФ, Турцию и Иран, как стран-гарантов, к большим усилиям по деэскалации в определенных в Астане зонах в Сирии, заявил журналистам помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

"Ситуация буквально кричит о прекращении огня. Нам необходимо, чтобы Россия, Турция и Иран вновь ввели деэскалацию, которая работала на протяжении всего 2017 года", — сказал он.

Эгеланн подчеркнул, что в настоящее время необходима срочная гуманитарная пауза в Восточной Гуте.

Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что зоны деэскалации в Сирии, несмотря на все огрехи, существенно снизили уровень насилия в стране, что "признаётся, в том числе, в Совбезе ООН".

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит в том числе часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

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