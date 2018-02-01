ООН рассчитывает на позитивное влияние конгресса в Сочи на ситуацию в Сирии

ЖЕНЕВА, 1 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Гуманитарные организации ООН рассчитывают, что конгресс национального диалога САР в Сочи приведет к позитивному результату на гуманитарном треке урегулирования, заявил журналистам помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

"Я надеюсь, что встреча в Сочи приведет к результату для нас в гуманитарном плане. Пока еще говорить рано, но мы надеемся. На данный момент пока не было ни одного гуманитарного конвоя", — сказал он.

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